Четверо пострадавших - столкновение Mitsubishi и ВАЗ

11 января 2019 г. 15:39
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Авария произошла накануне около 19-00 - на пересечении проспектов Александровского и Архитектора Алешина не разминулись автомобили Mitsubishi и ВАЗ.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, травмы в результате ДТП получили 26-летний водитель ВАЗ (предварительный диагноз - перелом ноги) и его 20-летняя спутница. Травмы также получили 37-летняя женщина-водитель Mitsubishi и 33-летняя женщина - пассажир иномарки. Трое пострадавших получили легкие телесные повреждения, водителю ВАЗ потребовалась госпитализация. 

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются. 

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