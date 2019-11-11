Четыре авто столкнулись на Сумской: один из водителей лег на дорогу, чтобы не дать скрыться виновнику ДТП

Накануне около 20:00 на пересечении улиц Сумской и Веснина автомобиль Mercedes врезался Деу, Opel и Hyundai.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, водитель Mercedes, протаранивший три авто, находился в стоянии алкогольного опьянения. Как сообщают свидетели, мужчина, управлявший одним из поврежденных авто, лег на тротуар, чтобы не дать скрыться виновникам ДТП.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, медпомощь никому из участников аварии не требовалась. Во время оформления ДТП у водителя Mercedes были выявлены признаки алкогольного опьянения, но проходить тест мужчина отказался.

На нарушителя были составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.