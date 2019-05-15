ДТП на Широнинцев: момент столкновения

Информация о ДТП с участием четырех авто на улице Гвардейцев Широнинцев-45 поступила в 14-50 – не разминулись Деу Ланос, Nissan Maxima, BMW и эвакуатор MAN.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, легковые авто столкнулись с эвакуатором, который поворачивал во дворы с главной дороги.

Четыре человека были доставлены в больницу: 49-летняя женщина-пассажир Деу в тяжелом состоянии (неконтактная), травмы получили водители Деу и Nissan (мужчины 29-ти и 40 лет), а также 55-летняя женщина-пассажир одного из авто.

Информация зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений. Обстоятельства устанавливаются.