ДТП на Широнинцев: момент столкновения

15 мая 2019 г. 19:10
1656 просмотров

Информация о ДТП с участием четырех авто на улице Гвардейцев Широнинцев-45 поступила в 14-50 – не разминулись Деу Ланос, Nissan Maxima, BMW и эвакуатор MAN.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, легковые авто столкнулись с эвакуатором, который поворачивал во дворы с главной дороги. 

Четыре человека были доставлены в больницу: 49-летняя женщина-пассажир Деу в тяжелом состоянии (неконтактная), травмы получили водители Деу и Nissan (мужчины 29-ти и 40 лет), а также 55-летняя женщина-пассажир одного из авто.

Информация зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений. Обстоятельства устанавливаются.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.