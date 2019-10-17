Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 77 человек

Жертвами тайфуна "Хагибис" в Японии стали 77 человек

Спасатели продолжают поиски 10 пропавших без вести, сообщает NHK.

Жители префектуры Тотиги к северу от Токио начали масштабные работы по уборке. В дома пожилых людей направились волонтеры, чтобы помочь вычистить грязь из жилых помещений.

Из-за ливней были прорваны как минимум 90 защитных насыпей на реках, что привело к затоплению более 33 тыс. домов.

Более 100 тыс. домов остаются без водоснабжения, тысячи домов - без электроэнергии. До сих пор неясно, сколько времени займут восстановительные работы.