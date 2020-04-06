ЧП на Харьковщине: в пожаре погибло четыре человека

5 апреля в 20:44 на номер «101» от работников Национальной полиции поступило сообщение о пожаре в Краснограде. Выяснилось, что на месте происшествия раньше располагался тубдиспансер, который сейчас не работает.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, горение происходило в помещении бывшей котельной на площади около 5 кв.м. Горел мусор и старые матрасы. Из-за выгорания всех горючих веществ, пожар самоликвидировалась еще до прибытия пожарных. На месте происшествия были обнаружены тела 4-х погибших людей, личности и пол которых устанавливаются. Причина возникновения пожара также устанавливается.