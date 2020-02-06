ЧП с самолетом в аэропорту Стамбула: трое погибших, почти 180 пострадавших

В результате аварии самолета турецкой авиакомпании Pegasus, который совершил жесткую посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле, погибли три человека.

Как сообщает Anadolu, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Кодж.

Также известно о 179 пострадавших, которые обратились за медицинской помощью. По данным министра транспорта и инфраструктуры Турции Джахита Турхана, всего на борту самолета находились 177 пассажиров (включая двоих детей) и шестеро членов экипажа.

Самолеты, которые должны были приземлиться в этом аэропорту, пришлось перенаправлять в другой. Как сообщили в авиакомпании Turkish Airlines, в связи с произошедшим национальный авиаперевозчик отменил все рейсы в аэропорту Сабиха Гёкчен.

В связи с ЧП проводится расследование. Ранее сообщалось об одном погибшем и 157 пострадавших. По словам губернатора Стамбула Али Йерликая, большинство пострадавших находятся в больницах в хорошем состоянии и их жизни угрозы нет.

Представитель региональной власти заявил, что причиной катастрофы самолета могли стать плохие метеоусловия в районе аэродрома.

Видео момента жесткой посадки самолета было опубликовано в Сети.