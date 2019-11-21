ЧП в Черкасской Лозовой: неизвестные взорвали и ограбили банкомат

Неспокойная ночь в селе Черкасская Лозовая Харьковской области. Двое неизвестных около трех часов ночи взорвали банкомат Ощадбанка и похитили все наличные, которые были в нем.

Преступление сняли камеры видеонаблюдения, расположенные на здании сельского совета, рассказывает сельский голова Павел Шабалтас.

Павел Шабалтас, сельский голова

Было два парня в масках, которые зарядили банкомат, был взрыв. Разбили окно здесь ломиком и зашли в здание и забрали деньги.

Неизвестные взорвали банкомат при помощи самодельного взрывного устройства. Взрывом сильно повредило и само здание сельсовета, где недавно был сделан ремонт.

Александр Домнич, работник благоустройства

Повреждено багато дуже. Щас надо срочно вікна ставить, тому що зима. Там де фонарі побилися, двері поламало, повиносило, потолок поламало. Ну, будем ремонтувати

Разгромленный банкомат был единственным на все село, и его отсутствие причинит большой дискомфорт, говорят местные жители. Особенно это касается пожилых людей, которым теперь негде получать пенсию.

По информации полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по статье разбой Уголовного кодекса Украины. Виновным в случае их задержания грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.