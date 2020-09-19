Драка на проспекте Науки: оба участника оказались в больнице

19 сентября 2020 г. 16:40
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18 августа житель Харьковской области сообщил о том, что на проспекте Науки у него возник конфликт с ранее неизвестным ему мужчиной. Последний достал нож, в результате чего заявитель оборонялся и повредил ладонь правой руки. В свою очередь, нападующий получил травму лица.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства. Участникам конфликта оказана медицинская помощь, после чего они покинули лечебное учреждение.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

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