ДТП на окружной: одному из пострадавших оторвало руку

18 июня 2019 г. 11:40
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Сегодня в 4-40 на окружной дороге в районе поворота на Кулиничи столкнулись автомобили Газель и Volkswagen Caddy. В результате двоим пострадавшим потребовалась госпитализация.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 43-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

В результате ДТП водителю Volkswagen оторвало руку, 64-летний пассажир Газели доставлен в больницу с переломом руки.

Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Немышлянского ОП. Обстоятельства устанавливаются.

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