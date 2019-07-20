 

ДТП с участием полиции в Изюме: шестеро пострадавших

20 июля 2019 г. 17:56
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Сегодня около 14:45 в Изюме на пересечении улиц Правды и Чумацкой столкнулись служебный автомобиль полиции Деу Ланос и Ford Focus – двое сотрудников полиции, а также водитель и трое пассажиров Ford доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, что двое сотрудников полиции следовали на вызов. Предварительно установлено, что автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками. Ехавший во встречном направлении по трассе Киев-Харьков-Довжанский Ford не пропустил полицейское авто, в результате чего произошло лобовое столкновение.

Госпитализированы двое полицейских, водитель и трое пассажиров Ford. Сотрудники полиции остаются в больнице в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие после оказания помощи смогли покинуть медучреждение.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского ОП. Обстоятельства устанавливаются.

 

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