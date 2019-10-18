ДТП в Лозовском районе: за рулем был 14-летний подросток

За рулем автомобиля, который попал в ДТП в поселке Краснопавловка Лозовского района днем 17 октября, находился 14-летний подросток.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал право управления своим автомобилем ВАЗ несовершеннолетнему знакомому.

14-летний парень не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и врезался в столб.

Напомним, из искореженного в результате ДТП автомобиля водителя и пассажира извлекали спасатели.

Мужчину и подростка с телесными повреждениями доставлены в районную больницу пгт Краснопавловка.

Врачи оказали пострадавшим медицинскую помощь, состояние их здоровья удовлетворительное.