ДТП возле поселка Покотиловка: разбиты четыре автомобиля

Изуродованные автомобили и разбросанные по всей обочине обломки - все это результат утренней аварии на окружной дороге возле поселка Покотиловка.

В результате ДТП пострадали сразу четыре автомобиля.

Николай, пострадавший

Ну, вылетела машина навстречу. Я от нее уходил, повреждения минимальны, левая сторона - царапина, а потом она ушла на «встречку» и вон, собрала машины.

Виновником аварии, по словам свидетелей, стал водитель «Volkswagen». Мужчина выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другие машины, но при маневре не смог справиться с управлением.

Первое столкновение произошло с «Mitsubishi Lancer». Но его водителю удалось избежать серьезных повреждений, потому что вовремя среагировал и увел авто в сторону.

После первого столкновения «Volkswagen» не остановился, а продолжил движение и протаранил еще «Opel Astra» и «ЗАЗ Славута». И здесь удар был уже гораздо сильнее. От мощного лобового столкновения в «Volkswagen» просто вылетел двигатель.

А «Opel Astra» и «ЗАЗ Славута» превратились в груду металлолома.

Евгений - родственник одного из пострадавших водителей, он приехал на место, чтобы помочь и разобраться с последствиями.

Евгений, родственник пострадавшего

Сам он отсюда не вылазил, резаком его вытаскивали, разрезали, нога застряла, может, у него нога переломана. Я ничего этого не могу знать.

Свидетели событий и пострадавшие водители решили самостоятельно разобраться с правонарушителем, но обошлось без драки.

В результате аварии пострадали два водителя. В больнице сообщили, что травмы мужчин были незначительными, поэтому они получили медицинскую помощь и поехали домой.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникаций ГУНП в Харьк. обл.

В результаті до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості доставлені водій «Volkswagen» та 54-річний водій «Opel». Інформація зареєстрована в єдиному обліку заяв та повідомлень Харківського відділу поліції.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства событий и выясняют, был ли водитель «Volkswagen» нетрезвым.

