Два человека пострадали в ДТП в Чугуеве

Накануне в 18:30 в Чугуеве на трассе Киев-Харьков-Довжанский столкнулись автомобили Renault и Opel: в больницу были доставлены двое пострадавших.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 54-летний водитель Opel, двигаясь в направлении Харькова, допустил столкновение с Renault (водителю 30 лет).

Травмы в результате столкновения получили водитель и 29-летний пассажир Renault. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Информация внесена в ЕРДР Чугуевского ОП. Обстоятельства устанавливаются.