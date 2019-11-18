Два человека пострадали в ДТП в Чугуеве

18 ноября 2019 г. 11:39
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Накануне в 18:30 в Чугуеве на трассе Киев-Харьков-Довжанский столкнулись автомобили Renault и Opel: в больницу были доставлены двое пострадавших.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 54-летний водитель Opel, двигаясь в направлении Харькова, допустил столкновение с Renault (водителю 30 лет).

Травмы в результате столкновения получили водитель и 29-летний пассажир Renault. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Информация внесена в ЕРДР Чугуевского ОП. Обстоятельства устанавливаются.

 

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