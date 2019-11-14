Два нетрезвых водителя устроили ДТП на Семиградской

14 ноября 2019 г. 10:49
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Накануне в 22:00 на улице Семиградской, 7 столкнулись автомобили Деу, Audi A6 и Toyota.

По данным пресс-службы патрульной полиции, водитель Деу при перестроении не предоставил преимущество в движении Audi, который от удара отбросило на припаркованный Toyota. 

Медпомощь участникам аварии не требовалась. Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителей Деу и Audi признаки алкогольного опьянения. 

На водителя Деу были составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП, водитель Audi получил протокол по ст.130. 

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