Два нетрезвых водителя устроили ДТП на Семиградской

Накануне в 22:00 на улице Семиградской, 7 столкнулись автомобили Деу, Audi A6 и Toyota.

По данным пресс-службы патрульной полиции, водитель Деу при перестроении не предоставил преимущество в движении Audi, который от удара отбросило на припаркованный Toyota.

Медпомощь участникам аварии не требовалась. Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителей Деу и Audi признаки алкогольного опьянения.

На водителя Деу были составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП, водитель Audi получил протокол по ст.130.