Две медсестры областной инфекционной больницы заразились коронавирусом

В Харьковской областной клинической инфекционной больнице зарегистрировали случаи инфицирования коронавирусом среди медиков. У двух медсестер инфекционной больницы накануне подтвердили Ковид-19.

По словам заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка, женщины заразились после контакта с больными.

Михаил Черняк, заместитель главы ХОГА

168 осіб знаходиться сьогодні в дорослій інфекційній лікарні. Тому штатно працює сьогодні колектив. Є проблематика, що майже кожен 4-тий – це медпрацівник і ми знаємо, що 2 медсестри сьогодні знаходяться на лікуванні тому що є інфекція

Директор областной инфекционной больницы Павел Нартов рассказывает, Ковид-19 сначала подтвердили в младшей медсестры. Однако, после того, как начали проверять медиков, контактировавших с ней, обнаружили коронавирусную инфекцию у еще одной. Обе женщины - среднего возраста.

Павел Нартов, директор Областной клинической инфекционной больницы

У них підтверджено методом ПЛР. І вони знаходяться на лікуванні в нашому закладі. Стан цих хворих середньо-тяжкий, без пневмонії

Также, по словам Нартова, в их медучреждении лечатся медики 25-й и 27-й городских больниц. 25 городская многопрофильная больница, где заболело почти 20 медиков, сейчас закрыта на карантин. На Харьковщине количество больных коронавирусом медиков приближается к сотне. Двое - находятся в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Большое количество медиков, инфицированных коронавирусом, отмечают чиновники, может быть результатом не всегда адекватного понимания угрозы, которую несет Ковид-19 и среди медицинских работников. Ведь средствами индивидуальной защиты, говорит Михаил Черняк, в частности область обеспечена полностью. Дефицит был в начале эпидемии.

Михаил Черняк, заместитель председателя ХОГА

Останнім часом дуже багато допомоги надходить до наших медичних закладів від відповідального бізнесу, від волонтерів, від громад. І ми, як обласна адміністрація приймаємо в цьому участь і витрачаємо на це бюджетні гроші. Якщо ми щодня отримуємо сотнями тисячами костюми, маски, рукавички, перчатки, окуляри щитки

Сегодня Областная инфекционная больница получила груз со средствами медицинской защиты для медиков. Вместе с тем, в Областной инфекционной больнице заканчивается количество мест для лечения больных коронавирусом. Лечебное учреждение рассчитано 200 коек, занято - 168. По плану перепрофилирования рассчитывают на максимум - 300 коек. Если места в больнице все же закончатся - есть 10 больниц областного подчинения и 6 городского, где будут принимать больных Ковид-19. Что касается реанимационного отделения «инфекционки», то оно рассчитано на 12 коек. При необходимости лечебное учреждение может принять 30 больных с тяжелым течением и расположить 30 аппаратов ИВЛ.

Павел Нартов, директор Областной клинической инфекционной больницы

Зараз 11 в реанімації. З них - 4 на неінвазивній ШВЛ-терапії. Вони отримують кисень через апарат ШВЛ. І 4 людини, які отримують кисень на пряму

За последние сутки на Харьковщине подтвердили 30 случаев заболевания Ковид-19. Преимущественно - у жителей Харькова, Змиевского, Чугуевского и Харьковского районов.

Всего в регионе зафиксировано 410 случаев инфицирования коронавирусом. Десять пациентов умерло, 48 человек выздоровели.