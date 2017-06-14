Две погони за один день. Харьковские копы задержали двух пьяных водителей

14 июня 2017 г. 16:51
Автор: Александра Новосел
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Авария на проспекте Льва Ландау произошла накануне днем. Патрульные увидели автомобиль Mazda 626, который разворачивался в неположенном месте и попытались остановить. Но водитель иномарки, заприметив полицейских, попытался скрыться, однако не справился с управлением и врезался в бордюр. Как выяснилось, 41-летний мужчина оказался изрядно пьян.

Ангелина Дисская, инспектор патрульной полиции

В присутності свідків водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою газоаналізатора Драгер. Результат показав, що він перевищує норму в 14 разів.

В крови мужчина обнаружили 2,84 промилле, а это почти 1,5 литра водки. На водителя составили административные материалы. А это кадры уже второй погони, которая произошла около 22:30. К патрульным обратился мужчина, рассказав, что за рулем проезжавшего мимо грузовика Mercedes находится пьяный водитель. Автомобиль нагнали уже через несколько минут, однако водитель не собирался останавливаться.

Ангелина Дисская, инспектор упр. патрульной полиции

Автомобіль рухався вулицею Ахсарова в бік проспекту Науки. На вимоги співробітників поліції зупинити автомобіль водій не реагував. Також він не реагував на дорожні знаки та сигнали світлофору.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. Водителям же, севшим за руль в нетрезвом виде, придется заплатить штрафы, а также им грозит лишение водительских удостоверений на год.

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Две погони за один день. Харьковские копы задержали двух пьяных водителей - 14.06.2017

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