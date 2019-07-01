Двое погибших, один в реанимации: в Старом Салтове тополь рухнул на отдыхающих

Трагедия произошла в поселке Старый Салтов. Семья из трех человек, которая приехала к друзьям на дачу - решила отдохнуть на местном пляже. Впрочем, не успела семья пробыть там и 15 минут, как несколькометровый сухой тополь рухнул прямо им на головы. Олег Миргород видел момент трагедии собственными глазами. Говорит, сначала услышал хруст и успел только крикнуть, как дерево с молниеносной скоростью упало на отдыхающих. Мужчина одним из первых бросился на помощь и начал вытаскивать травмированных из-под ствола тополя.

Олег Миргород, свидетель трагедии

Сначала надеялся, что ничего страшного. А во время бега понимаю, что люди просто молчат, вот это просто немножко насторожило сразу, что ну обычно там женщина бы закричала, да. Мужчина, может начал бы матюкаться там или ругаться. А так тишина. Ну, подбегаю, понимаю, что под ветками, ну тела просматриваются. Мальчик с девочкой которые выжили, они на боку лежали, женщину которая, к сожалению, погибла, я всё-таки, на бок уложил, думаю, если живая как бы чтобы дышать было нормально.

Местные сразу же вызвали скорую. А пока она ехала, бросились на помощь пострадавшим и начали пылить бензопилой дерево, рассказывает Олег Миргород.

Олег Миргород, свидетель трагедии

Старались не трогать, как бы я посмотрел. Как бы я посмотрел, что два человека, ну у девочки кровь шла, лежала на боку дышала стабильная. Мальчик тоже подавал признаки жизни, но как бы не надо было никаких реанимационных. У женщины я пульс проверил. Ну, как бы меня колотило. Я слышал свой пульс, её пульса не слышал. Медик, когда подъехал. Говорит ну как бы, вот так бы ничего бы не помогло.

В результате многочисленных травм и переломов - 48-летняя женщина скончалась на месте, а ее 27-летняя невестка через несколько часов умерла уже в больнице. Сын и муж умерших сейчас находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В результате падения тополя у него сложная черепно-мозговая травма и травмы скелета. В полиции событие квалифицировали как умышленное убийство с пометкой несчастный случай, пока не будет выяснено, кому именно принадлежит территория и кто должен отвечать за состояние деревьев на ней.

Владимир Леонов, начальник сектора Волчанского отдела Нацполиции

Попередньо тополя була в аварійному стані. Попередньо дана територія не належить базі відпочинку. - А кому належить? - Скоріше за все дана територія належить Старосалтівській об’єднаній територіальний громаді.

В Старосалтовском поселковом совете уверяют земля, на которой произошло страшное событие - государственная, поэтому убрать аварийное дерево там, местные власти могут только по обращению граждан и только после согласования с экоинспекцией. Впрочем, жалоб на тополь, который упал в поселковый совет, говорят, не поступало. Местные же рассказывают, что аварийных деревьев рядом с местом трагедии еще несколько. А вот узнать в Старосалтовском поселковом совете, убрали ли их после происшествия, не удалось, потому что почти весь рабочий день поселковый голова находился на совещании.