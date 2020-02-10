Двое погибших: пожар у общежития ХНУРЭ расследует полиция

Общежитие номер восемь Харьковского национального университета радиоэлектроники. Здесь в ночь с пятницы на субботу в помещении для сбора мусора произошел пожар.

Максим, житель общежития

Что-то загорелось. Знаю, что был пожар, две пожарные было

Трагедия произошла около двенадцати часов ночи. К общежитию выехали два экипажи спасателей. Уже на месте возгорания пожарные обнаружили два тела - мужчину и женщину - бездомных.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Двері в це приміщення були відкриті, горіли речі, які там знаходились. Там були домашні речі на той час, а також зразу було видно, що там двоє людей без признаків життя

Так как вход в помещение для сбора мусора только с улицы проникнуть в другие комнаты дым и огонь не успел. Несколько лет назад, говорит Лупандин, в этом помещении также был пожар.

Они дворниками вроде бы работали. Вот здесь вот убирали. Я их знаю, молодые такие девочка и парень, женщина лет 30 и парень такого же типа

Студенты, проживающие в общежитии, говорят, страдали от нежданных соседей в течение места. Конфликты с ними начались последние несколько недель. Ведь те, не стыдились наведываться в гости в состоянии алкогольного опьянения, разводили антисанитарию и даже готовили себе еду на кухне общежития. Жили, якобы, на третьем этаже вместе с администрацией.

Владислав, житель общежития

Говорят, что, я так понял, поселили, так сказать бомжей, что, я так понял, они работают за жилье и видимо загуляли и так возник пожар. Скорее всего, как этаж именно персонала, там студентов нету, они как бы отдельно жили, но все равно среди студентов, это все равно неправильно, я считаю

Студенты говорят, были в опасности в общежитии из-за бездомных не один раз. Ведь после того, как те впервые устроили пожар в коморке для мусора их переселили в общежитие, однако после огласки в соцсетях, когда студенты начали жаловаться - их вернули в ячейки. Об этом уверяют, знали все - начиная с коменданта.

Мы не знаем - это вахтер, если придет, она вышла на перерыв. Руководства нет, она пошла в поликлинику, комендант

На рабочем месте застать коменданта сегодня не удалось. В пресс-службе учебного заведения говорят, женщине стало плохо. По данным пресс-службы университета, по факту чрезвычайного происшествия в ВУЗе проходит проверка. Добавляют, ранее после жалоб студентов с проверкой в ​​общежитие приходил директор студгородка, после чего двух бездомных попросили на выход. Сейчас руководство университета проверяет на каком основании комендант разрешил им являться в общежитие.

Ситуацией уже заинтересовались и правоохранители. Сведения о событии внесены в ЕРДР по части второй статьи 270-й Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит до 8 лет лишения свободы.