Экс-«беркутовцы» включены в список на обмен (Документ)

28 декабря 2019 г. 17:37
Источник: Канал 24
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Экс-«беркутовцы» включены в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ЛДНР»

Об этом прокуроры заявили на заседании Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалоб адвокатов пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года, об изменении им меры пресечения.

Прокуроры предоставили суду письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится о достигнутых политических договоренностях между Украиной и Россией по обмену удерживаемыми лицами. Согласно письму, в список на обмен с украинской стороны включены экс-"беркутовцы".

Прокуроры также признали, что риск побега экс-"беркутовцев", в случае их освобождения из-под стражи, остается, однако их необходимо освободить под личные обязательства для того, чтобы осуществить обмен.

В свою очередь адвокаты потерпевших по делу отметили, что экс-"беркутовцы" не имеют никакого отношения к войне на востоке Украины.

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