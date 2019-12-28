Экс-«беркутовцы» включены в список на обмен (Документ)

Экс-«беркутовцы» включены в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ЛДНР»

Об этом прокуроры заявили на заседании Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалоб адвокатов пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года, об изменении им меры пресечения.

Прокуроры предоставили суду письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится о достигнутых политических договоренностях между Украиной и Россией по обмену удерживаемыми лицами. Согласно письму, в список на обмен с украинской стороны включены экс-"беркутовцы".

Прокуроры также признали, что риск побега экс-"беркутовцев", в случае их освобождения из-под стражи, остается, однако их необходимо освободить под личные обязательства для того, чтобы осуществить обмен.

В свою очередь адвокаты потерпевших по делу отметили, что экс-"беркутовцы" не имеют никакого отношения к войне на востоке Украины.