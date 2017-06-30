Экс-мэра за решетку? ГПУ хочет посадить Добкина за схему ЖСК

Михаил Добкин не первый, но пока самый значимый фигурант дела о хищениях земли харьковской громады по схеме ЖСК. Расследованием этого производства ГПУ занялась в конце прошлого года - как выяснилось, начиная с 2006 года, тогда команда Добкина-Кернеса пришла к власти, мэрия раздала в частные руки более 650 гектаров земли стоимостью свыше 4 миллиардов гривен. Суть схемы основана на прорехах украинского законодательства, а именно норме земельного кодекса, которая попала в него еще из законодательства СССР, о праве выделять бесплатно землю жилищно-строительным кооперативам. Правда, если в Советском Союзе речь шла о реальных объеденения граждан, которые могли так решить свой квартирный вопрос, то в Харькове под видом ЖСК земля выделялась бизнесменам, близким к градоначальникам и коммерческим застройщикам. То есть тем, кто в расширении жилплощади не нуждался и право на бесплатные участки не имел. Сначала эти участки "нарезались" в рекреационных зонах, в частности в Лесопарке, который, по подсчетам экологов за последние десять лет уменьшилась на четверть. Кстати, именно там и сам Михаил Добкин, как нуждающийся в расширении жилплощади, бесплатно получил землю по кооперативной схеме, построил и узаконил свой особняк. После чего по этой схеме начали раздавать землю во всех районах Харькова частным застройщикам под многоквартирные дома. ГПУ, которая открыла уголовное производство, провела серию обысков в горсовете, последний - на этой неделе, и предъявила подозрения двум топ-чиновникам команды Кернеса - бывшему вице-мэру по земельным вопросам Татьяне Овинниковой и главному архитектору Сергею Чечельницкому. Теперь же ГПУ готова сделать это и в отношении Михаила Добкина, но для этого необходимо решение Верховной Рады о снятии с него депутатской неприкосновенности.

С официальной страницы генпрокурора Юрия Луценко

Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата М.Добкіна, в діях якого вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Сам нардеп практически моментально отреагировал на сообщение Генпрокурора в соцсетях, заявив, что хотя представления в парламент по его делу не видел, уезжать из Украины не собирается и даже отменил поездку в Израиль. Позже - записал обращение в спортзале.

Михаил Добкин, политик

Пока Генеральная прокуратура потеряла или посеяла подання на меня, и дачи согласия на снятия с меня депутатской неприкосновенности и арест, я Занимаюсь тренировкой, укрепляю здоровье, хочу во всеоружии подойти к сложному периоду генпрокуратуры в ближайшее время.

Но если Верховная Рада все же рассмотрит представление ГПУ, сочтет аргумент прокуратуры достаточными и снимет с Добкина неприкосновенность, то в случае доказательства его вины в суде экс-мэру Харькова грозит до 12 лет лишения свободы.