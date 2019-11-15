"Это были остатки пороха от двигателя ракеты" Военный рассказал об обстоятельствах ЧП в Балаклее

Во время взрывов на территории арсенала в Балаклее пострадали военнослужащие, которые непосредственно занимались утилизацией боеприпасов.

Об этом рассказал заместитель начальника военной части А 1352 в Балаклее Александр Мирун.

«Это обученные военнослужащие, проводившие работы по разминированию. Там были только они, и они будут давать показания следствию. Взрыв произошел в специально оборудованном месте, которое предназначено для утилизации боеприпасов. Поэтому пострадали как раз те люди, которые непосредственно занимались утилизацией », - сказал Мирун и добавил, что это были остатки пороха от двигателя ракеты.

Напомним, сегодня, 15 ноября, на территории центральной артиллерийской базы у Балаклее утилизировали остатки боеприпасов и элементов, не подлежащих транспортировке.

Военные осуществляли плановое уничтожение в специально оборудованном котловане. В этот момент прозвучало около 20 взрывов, результате которых погибли двое саперов и получили ранения четверо военных

В то же время, в ГБР сообщили, что взрывы произошли во время разминирования и загрузки боеприпасов на технику.