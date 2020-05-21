"Это видимость работы в городе". Почему ремонт основных магистралей Харькова превратился для водителей в ужас?

Сигналят друг другу, ссорятся и буквально краснеют от злости. Десять часов утра, а перекресток улиц Плехановской и Молочной стоит в пробках. И такая ситуация, говорят водители, здесь целый день.

Сергей, водитель

Бред. Перекрыли там Московский. Здесь перекрыли. Как же ж ехать? Бред настоящий

Пробки из-за реконструкции трамвайного переезда Плехановская - Молочная еще с начала мая. Однако ослабление карантина, а затем и реконструкция Московского проспекта ситуацию только обострили. Светофоры не работают, поэтому в пробках одновременно встречаются фуры, велосипедисты, трамваи и пешеходы. Здесь был бы не лишним регулировщик, который бы разгружал движение, говорят водители.

Вячеслав, водитель

Если бы поставили сюда регулировщика - полицейского, то проходило бы все быстрее, а так все как обычно бросили. Хорошо, что делают дороги. Вопросов нет, мы потерпим. Но сделайте по-людски, поставьте инспектора и пусть он регулирует. Ну, что это такое?

Дорожники говорят, будут работать на перекрестке в несколько этапов. Уже успели разместить трамвайные пути. Работают в две смены, рассказывает прораб Анатолий Хатян. Задействовано 25 дорожников.

Анатолий Хатян, прораб

Замена рельс, замена стрелочного переводов. Идет первый этап строительства, который закончится к концу месяца. Потом следующий этап, второй и третий. Чтоб нам трамвай убрать 8-й, мы должны запустить вот эту линию, потом трамвай идет по этой линии, а мы то отключаем, где 8-й трамвай ходит. Потом третий этап

В частности, самое медленное движение возле Центрального рынка, на Полтавском шляхе и в центре.

Водители говорят, проблем добавляет и реконструкция Московского проспекта. Ведь, когда они пытаются его обойти другими путями, оказывается, что чуть ли не по всем улицам также перекопано и работают дорожники. Поэтому, жалуются водители, передвигаться по городу сейчас невозможно.

Плохо, естественно. Это специально сделано. Перекопали все перекрестки, через которые можно что-то объехать. Это видимость, что мы тут работаем в городе

Антон едет на работу с Центрального рынка. Из-за пробок уже изрядно опаздывает на работу.

Антон, водитель

Нереально вообще передвигаться. Метро нужно открывать уже быстрей. Нужно делать - здесь дороги как-бы нету. Трамваи разбивают, но надо же делать качественно, а не так как они делают. Сколько с Евро 2012 - 8 лет прошло… Ну, все разбито

Кроме этого, сегодня запрещено движение транспорта в связи с капитальным ремонтом на улице Рождественской, ограничено движение из-за ремонта проезжей части по улице Академика Волкова, Свистуновской и Лесопарковской.

Также ограничено движение транспорта на Коммунальном мосту по проспекту Ландау. Там объехать закрытые участки можно только крайними правыми полосами.