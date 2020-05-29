Фермерам, которые эксплуатировали людей, сообщили о подозрении

Двум фермерам, которые вербовали людей для трудовой эксплуатации в Харьковской области, следователи сообщили о подозрении. Как сообщили в ГУ Нацполиции, их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили 56-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые на территории собственного фермерского хозяйства в селе Малая Рогань занимались вербовкой людей для принудительного труда. Они организовали подбор тех, у кого были тяжелые личные обстоятельства и кто искал работу. Во время встреч с гражданами злоумышленники обещали им высокооплачиваемую работу с надлежащими условиями проживания, питанием и работой в фермерском хозяйстве. После достижения соответствующей договоренности размещали рабочих на ферме, где в дальнейшем эксплуатировали их как бесплатную рабочую силу. Они заставляли граждан работать и удерживали их с помощью долговой кабалы из-за систематического наложения штрафов за невыполнение отдельных работ, а также с помощью психологического или физического воздействия.

25 мая в ходе обысков правоохранители обнаружили 9 человек - трех женщин, пятерых мужчин и одного несовершеннолетнего парня, которые подвергались принудительному труду, проживали в ужасных условиях и не получали заработную плату. Полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следователи сообщили мужчине и женщине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. 29 мая подозреваемым вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.