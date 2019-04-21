Гибель ребенка на дамбе на Салтовке: комментарий полиции

Как сообщалось, накануне на Салтовке в водоеме утонул ребенок.
Первыми об этом сообщили пользователи соцсетей.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии на улице Героев Труда поступила в полицию 20 апреля около 18:00.
На место происшествия выезжали работники полиции, спасатели и бригада скорой медицинской помощи.
Полицейские установили, что 8-летний мальчик вместе со своим 9-летним братом и 11-летним другом гуляли на подвесном мосту возле дамбы.
Пытаясь набрать в емкость воду, младший ребенок поскользнулся на плите дамбы и упал в воду.
Дети начали кричать и звать на помощь.
Самостоятельно мальчик выплыть не смог и утонул.
Информация по данному факту зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.