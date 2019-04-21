Гибель ребенка на дамбе на Салтовке: комментарий полиции

21 апреля 2019 г. 9:45
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Как сообщалось, накануне на Салтовке в водоеме утонул ребенок.

Первыми об этом сообщили пользователи соцсетей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии на улице Героев Труда поступила в полицию 20 апреля около 18:00.

На место происшествия выезжали работники полиции, спасатели и бригада скорой медицинской помощи.

Полицейские установили, что 8-летний мальчик вместе со своим 9-летним братом и 11-летним другом гуляли на подвесном мосту возле дамбы. 

Пытаясь набрать в емкость воду, младший ребенок поскользнулся на плите дамбы и упал в воду. 

Дети начали кричать и звать на помощь. 

Самостоятельно мальчик выплыть не смог и утонул. 

Информация по данному факту зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. 

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

 

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