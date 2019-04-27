«Горе-сын» ответит за издевательства над пожилой матерью по закону

Прокуратура направила в Московский районный суд обвинительный акт в отношении 45-летнего мужчины за домашнее насилие.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подозреваемый злоупотребляет алкоголем, нигде не работает и живет вместе с пожилой матерью. Из-за асоциального образа жизни он часто конфликтовал с 70-летней женщиной.

По данным следствия, сын систематически издевался над пожилой матерью, оскорблял и унижал. За такое поведение неоднократно привлекался к административной ответственности, но никаких выводов не сделал.

Так, в начале апреля этого года мужчна снова поссорился с матерью. Словесных оскорблений и запугивания этот раз ему оказалось мало, он поднял руку на мать.



Теперь за свои поступки «горе-сын» будет отвечать в рамках Уголовного кодекса. Согласно санкции статьи, ему грозит до 2 лет лишения свободы.