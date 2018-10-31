Госрегистратор ответит за махинации с квартирой

31 октября 2018 г. 20:17
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Прокуратура области начала уголовное производство в отношении государственного регистратора одной из местных администраций по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. 
 
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 
 
По информации ведомства, из-за противоправных действий должностного лица 1-комнатная квартира, которая была в коммунальной собственности, незаконно перешла в собственность других лиц.
 
В конце прошлого года решением Фрунзенского райсуда по иску прокуратуры недвижимость признали выморочным наследством. Далее жилье, согласно решению сессии горсовета, приняли в коммунальную собственность.
 
Квартира подлежала распределению между гражданами, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Право коммунальной собственности было зарегистрировано за горсоветом. Однако регистратор внес в госреестр сведения об отмене соответствующего права за территориальной общиной, а вместо этого зарегистрировал квартиру за ​​гражданином.
 
По данным следствия, сделал он это на основании документов, которые вообще не удостоверяют права собственности (в том числе - недействительного договора купли-продажи, заключенного мошенническим путем). Уже на следующий день новый владелец перепродал недвижимость. Таким образом, квартира, которая должна быть выделена гражданам из жилищной «очереди», незаконно перешла в собственность других лиц.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 6 лет лишения свободы. Кроме того, по факту незаконного присвоения квартиры проводится досудебное расследование по статье "мошенничество".
 
 
 

 

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