Госрегистратор ответит за махинации с квартирой

Прокуратура области начала уголовное производство в отношении государственного регистратора одной из местных администраций по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, из-за противоправных действий должностного лица 1-комнатная квартира, которая была в коммунальной собственности, незаконно перешла в собственность других лиц.

В конце прошлого года решением Фрунзенского райсуда по иску прокуратуры недвижимость признали выморочным наследством. Далее жилье, согласно решению сессии горсовета, приняли в коммунальную собственность.

Квартира подлежала распределению между гражданами, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Право коммунальной собственности было зарегистрировано за горсоветом. Однако регистратор внес в госреестр сведения об отмене соответствующего права за территориальной общиной, а вместо этого зарегистрировал квартиру за ​​гражданином.

По данным следствия, сделал он это на основании документов, которые вообще не удостоверяют права собственности (в том числе - недействительного договора купли-продажи, заключенного мошенническим путем). Уже на следующий день новый владелец перепродал недвижимость. Таким образом, квартира, которая должна быть выделена гражданам из жилищной «очереди», незаконно перешла в собственность других лиц.