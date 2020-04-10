Грабителей, подорвавших банкомат на Алексеевке, задержали, - Геращенко

Правоохранители задержали грабителей, взорвавших банкомат сегодня ночью на Алексеевке.

Об этом сообщил заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко.

«Сегодня ночью в Харькове, направленным взрывом (см. видео), был взорван банкомат «Приватбанка», вмонтированный в стену супермаркета «Дигма», в котором были денежные средства в сумме в 1 978 400 гривен.

Это были деньги на выплату пенсий, зарплат, стипендий.

Двое злоумышленников приехали к месту преступления на велосипедах для того, чтоб не был замечен автомобиль, на котором они приехали к месту преступления.

Однако, благодаря эффективным действиям харьковских полицейских, которые за считанные часы изучили видео с десятков видеокамер, удалось определить и быстро задержать автомобиль с преступниками.

Двое злоумышленников, взорвавших банкомат, задержаны.

Все украденные деньги, что они выкрали в банкомате, были при них. Они изъяты и будут возвращены Приватбанку», - написал Геращенко на своей странице в Фейсбук.

Также он опубликовал видео с камер наблюдения, на котором зафиксированы злоумышленники и момент преступления.

Также, по его информации, задержанные проверяются на причастность к взрывам других банкоматов, как в Харькове, так и в других городах Украины.

«Ближайшие 8, а может быть 10 лет, правонарушителям придётся провести в колонии строго режима. Благодарю коллектив Харьковской полиции за прекрасную работу по задержанию опасных преступников!», - добавил замминистра МВД.