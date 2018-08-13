Группу несовершеннолетних, пытавшихся угнать авто, задержали в Харькове

13 августа 2018 г. 18:14
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Ночью 10 августа около 1-00 в полицию поступило сообщение о попытке угона автомобиля, припаркованного во дворе жилого дома по улице Леся Сердюка. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, владелец автомобиля ВАЗ оставил незакрытую машину возле подъезда. Четверо молодых людей - возраст от 17 до 19 лет - проникли в салон и пытались запустить двигатель с помощью проводов зажигания. Попытка не удалась и компания скрылась. Владелец авто, которому о происходящем сообщили соседи, вызвал полицию и вскоре подозреваемых в попытке угона задержали. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15, ч.1 ст.289 (покушение на незаконное завладение транспотрным средством) УК Украины. 

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