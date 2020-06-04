Харьковчанам продавали фальсификат вместо элитного алкоголя

Около 10 человек в течение 2019-2020 годов незаконно покупали, хранили, фасовали, транспортировали и продавали алкогольные напитки из недоброкачественного сырья с явными признаками подделки марок акцизного налога Украины. Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, мошенники распространяли продукцию с помощью сети Интернет и магазина. Они торговали элитным алкоголем и организовали его доставку по Харькову и области.

Как рассказал заместитель начальника Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области Евгений Бакшеев, во время проведения санкционированных обысков работники полиции обнаружили и изъяли автомобили Mersedes Sprinter и Volkswagen, 4 единицы компьютерной техники, 7 мобильных телефонов, денежные средства в сумме 890 000 гривен, 1200 евро, 14 500 долларов США и 32 650 российских рублей.

Также были изъяты более 3500 литров спиртосодержащей жидкости во флягах, объемом 5 и 10 литров, более 20 000 бутылок фальсифицированных алкогольных напитков, объемом 0,5 и 0,7 л, в том числе, элитных напитков с марками акцизного сбора с признаками подделки, 800 пачек сигарет «Комплимент» неустановленного производства с марками акцизного сбора с признаками подделки, и черновые записи с учетом продукции и расчетов за товар. Общая стоимость изъятого фальсификата составляет около 3,5 млн гривен.

Оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого 14 января 2020 по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.