Харьковчане потребовали, чтобы местная власть стала рефери в их споре с газовщиками.

26 июня 2017 г. 19:09
Автор: Марина Николаева
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Сегодня к стенам мэрии своих представителей отрядили жители Салтовки и ХТЗ. Газовые войны в Харькове длятся уже не первый месяц. Всему виной работа газовщиков по установке счетчиков на дома. Жители многоэтажек яростно сопротивляться нововведению, говорят уравниловка ведет к тому, что платить за газ всем приходится дороже, и тем, кто расходует много, и тем чьи соседи расходуют много. Но отказ от счетчика грозит отключением.

 

Елена Авутина, представительница жильцов

 

Совершенно без предупреждения, без согласования с жильцами, без подписания договора, просто подбираються из-за угла, и людей держат, спекулируя и шантажируя детьми, больными людьми и так далее. Просто нагло пытаются установить домовую точку учета газа.

 

Газовщики неоднократно объясняли, кампания - не их личная инициатива. Они просто обязаны оснастить все дома приборами учета.

 

Антон Яворовский, ком. дир. ПАО "Харьковгоргаз":

 

Безучетное потребление начиная с 2018-го года не предусмотрено. Поэтому газоснабжение в данных домах будет прекращаться просто. 

 

Но люди настаивают, закон предусматривает, как установку общедомовых счетчиков, так и индивидуальных, на каждую квартиру, которые позволяют платить лишь за потребленное количество газа. Коммунальщики экономят, вот и ставят один прибор учета на всех.

 

Елена Авутина, представительница жильцов

 

Мы хотим потребовать. чтобы нам установили квартирные точки учета газа, то есть в каждую квартиру, согласно законодательства Украины, согласно гражданского кодекса заключили с нами договор.

 

Именно с требованием установить индивидуальные приборы учета, тем более, что такие прецеденты уже есть, харьковчане обратились к местным властям. Вопрос был уже поднят на сессии облсовета, где было решено направить обращение в Кабмин с целью убрать из законодательства двойную норму. Теперь же харьковчане обратились к депутатам местных советов.

 

Иван Ракич, депутат горсовета

 

До мене цих звереннь цих сотні. Люди просят вгамувати газового монополіста! 

 

Геннадий Кернес подтвердил, что к нему, а также к депутатам разных фракций также обращались горожане. Поэтому ими будет также направлено обращение в Кабмин. Оперативнее решить проблему местные власти просто не в состоянии.

 

Геннадий Кернес, мэр Харькова

 

Данные вопросы уже включены в компетенцию всех рабочих комиссий, что готовиться обращение к Кабмину, потому что это не наша компетенция!

 

Кроме того, сегодня мэр города пока предложил газовщикам подписать меморандум, который обязал бы их если и отключать дом от газа, то только в присутствии представителей "Жилкомсервиса".

Видео: 

Gaz Nikolaeva 1 avi

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