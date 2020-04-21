Харьковчанин бросился с ножом на своего брата из-за игры на компьютере

В Харькове правоохранители задержали 35-летнего жителя Холодногорского района за покушение на убийство родного брата.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Происшествие произошло 19 апреля на улице Беркоса.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между братьями дома возникла ссора из-за того, что младший брат не давал старшему играть на компьютере.

В результате конфликта 35-летний мужчина ударил ножом 31-летнего родственника.

С проникающим ранением живота пострадавшего медики доставили в харьковскую больницу.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.