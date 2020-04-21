Харьковчанин бросился с ножом на своего брата из-за игры на компьютере

21 апреля 2020 г. 11:44
1 просмотр

В Харькове правоохранители задержали 35-летнего жителя Холодногорского района за покушение на убийство родного брата.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Происшествие произошло 19 апреля на улице Беркоса. 

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между братьями дома возникла ссора из-за того, что младший брат не давал старшему играть на компьютере. 

В результате конфликта 35-летний мужчина ударил ножом 31-летнего родственника. 

С проникающим ранением живота пострадавшего медики доставили в харьковскую больницу. 

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.