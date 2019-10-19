 

Харьковчанин из ревности ударил женщину ножом

19 октября 2019 г. 14:27
1 просмотр

19 октября около 01:00 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Соколова драка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, сожители и их товарищ вместе употребляли спиртные напитки. 43-летний мужчина приревновал 35-летнюю сожительницу к другому. Началась драка.

В результате мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений. Пострадавшую доставили в больницу.

Открыто уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение" УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.