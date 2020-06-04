Харьковчанин ударил полицейского обломком стекла

04 июня 2020 г. 15:12

3 июня около 00:25 в Киевский отдел полиции поступило сообщение от 71-летней женщины о том, что ее сын бьет окна и ведет себя неадекватно. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на вызов выехала мобильная группа реагирования на факты домашнего насилия. Когда правоохранители пытались утихомирить 52-летнего мужчину, он нанес полицейскому телесные повреждения обломком стекла. Сотрудник полиции с резаной раной нижней трети плеча доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в доме злоумышленника полицейские изъяли 16 бумажных и 3 полимерных свертка с веществом растительного происхождения общим весом около 100 граммов, а также пластиковый тубус, вероятно, с семенами каннабиса, дуршлаг для измельчения конопли. Во дворе же правоохранители обнаружили 1170 кустов конопли.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

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