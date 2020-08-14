Харьковчанин заболел ботулизмом, поев сушеной рыбы

50-летний харьковчанин заболел ботулизмом после употребления сушеной рыбы.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.

Как указывается, 13 августа мужчина обратился к медикам скорой медицинской помощи с жалобами на общую слабость, нарушение походки, тошноту, однократную рвоту и нарушение зрения.

В 18:00 пострадавшего доставили во 2-ю городскую клиническую больницу и госпитализировали в токсикологическое отделение, где его был поставлен диагноз - ботулизм.

По имеющейся информации, заболевание связано с употреблением дома сушеной рыбы.

Сейчас Главным управлением Госпродпортебслужбы в Харьковской области проводится эпидрасследование. Больному проводится необходимое лечение. Согласно п.2.36 Классификатора ЧС этот случай определен как чрезвычайная ситуация.