Харьковчанин заболел ботулизмом, поев сушеной рыбы

14 августа 2020 г. 10:30
29 просмотров

50-летний харьковчанин заболел ботулизмом после употребления сушеной рыбы.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.

Как указывается, 13 августа мужчина обратился к медикам скорой медицинской помощи с жалобами на общую слабость, нарушение походки, тошноту, однократную рвоту и нарушение зрения.

В 18:00 пострадавшего доставили во 2-ю городскую клиническую больницу и госпитализировали в токсикологическое отделение, где его был поставлен диагноз - ботулизм.

По имеющейся информации, заболевание связано с употреблением дома сушеной рыбы.

Сейчас Главным управлением Госпродпортебслужбы в Харьковской области проводится эпидрасследование. Больному проводится необходимое лечение. Согласно п.2.36 Классификатора ЧС этот случай определен как чрезвычайная ситуация.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53