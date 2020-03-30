Харьковчанина задержали с 220 пакетами каннабиса

30 марта 2020 г. 15:13
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Правоохранители нашли в машине 46-летнего харьковчанина крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Вчера, 29 марта, патрульные остановили автомобиль Renault Logan, в багажнике и салоне которого лежали 220 полукилограммовых брикетов каннабиса. Общая стоимость запрещенного вещества на "черном рынке" составляет около 22 миллионов гривен. Водителя задержали, сейчас прокуратура готовит ему подозрение по статье 307 ("хранение и сбыт наркотиков"), а также ходатайство о мере пресечения.

 

 

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