Харьковчанина задержали с 220 пакетами каннабиса

Правоохранители нашли в машине 46-летнего харьковчанина крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Вчера, 29 марта, патрульные остановили автомобиль Renault Logan, в багажнике и салоне которого лежали 220 полукилограммовых брикетов каннабиса. Общая стоимость запрещенного вещества на "черном рынке" составляет около 22 миллионов гривен. Водителя задержали, сейчас прокуратура готовит ему подозрение по статье 307 ("хранение и сбыт наркотиков"), а также ходатайство о мере пресечения.