 

Харьковчанина задержали за торговлю оружием и боеприпасами

13 сентября 2019 г. 13:42
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Правоохранители разоблачили харьковчанина в незаконной торговле оружием и боеприпасами.

Как сообщили в Харьковском управлении Департамента внутренней безопасности НПУ, злоумышленника задержали полицейские после оперативной закупки запрещенного товара.

Ранее оперативники департамента получили информацию о злоумышленнике, который занимается криминальным бизнесом - сбытом оружия и боеприпасов.

У фигуранта была проведена оперативная закупка оружия: 13 патронов калибра 7,62 мм, 15 - калибра 5,45 мм, корпус гранаты Ф-1, 3 запала к гранате УЗРГ и 2 отстрела ВОГ-17.

Сразу после получения оружия мужчину задержали. Им оказался 35-летний житель Харькова, который за заранее оговоренную с покупателем сумму давал возможность приобрести немалый ассортимент запрещенного в свободном обращении товара.

Следственным управлением ГУНП в Харьковской области было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения. Ему  грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

 

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