Харьковчанина задержали за убийство собственного отца

В Харькове полиция задержала 32-летнего мужчину, причастного к смерти своего отца

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация об обнаружении тела мужчины без признаков жизни в квартире дома по улице Гарибальди поступила в полицию от врача скорой помощи 2 августа около 11:00.

На теле 56-летнего владельца квартиры обнаружили многочисленные гематомы и другие признаки насильственной смерти.

3 августа правоохранители установили злоумышленника, причастного к совершению преступления. Им оказался сын погибшего. Установлено, что в ночь с 31 июля на 1 августа между мужчинами возник конфликт по поводу чрезмерного употребления спиртных напитков отцом, в ходе которого сын избил его. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 15 лет.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному харьковчанину о подозрении в совершении преступления и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.