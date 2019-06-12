Харьковчанину грозит до 7 лет тюрьмы за попытку продать гранату (фото)

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, информация о том, что на улице Академика Вальтера неизвестный пытается продать 45-летнему мужчине гранату, поступила 11 июня около 12:30.

Тот после такого предложения сразу вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили злоумышленника, у которого изъяли корпус гранаты «Ф-1» с запалом. По словам задержанного, гранату он нашел в прошлом году на Белгородском шоссе и хранил в заброшенном здании на улице Академика Вальтера.

Боеприпас направлен на экспертизу. Открыто уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.