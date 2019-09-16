Харьковчанку подозревают в избиении новорожденной дочери, приведшем к смерти девочки

28-летнюю харьковчанку подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений дочери, которые привели к гибели младенца (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, ребенок умер в конце июля этого года. До этого врачи более 2 месяцев пытались спасти девочке жизнь.

Ребенок родился в апреле. Девочка была слабой и имела проблемы со здоровьем. За неделю роженицу с младенцем выписали из родильного дома. Дома ребенок часто плакал.

В один из майских дней мать никак не могла успокоить дочь. Женщина решила, что ребенок хочет есть, и пыталась накормить, чтобы успокоить. Однако малышка отказалась есть и продолжила капризничать. Тогда, по предварительным данным следствия, раздраженная мать нанесла месячной девочке несколько ударов по лицу.

В результате полученных телесных повреждений у ребенка развился отек мозга. В больницу девочку доставили уже без сознания. Сохранить жизнь младенца медикам не удалось.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой. Прокуратура будет настаивать на содержании женщины под стражей.