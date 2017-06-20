Харьковские болельщики «Металиста-1925» сорвали финальный матч любительского чемпионата

20 июня 2017 г. 13:58
Источник: Трибуна
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Болельщики «Металлиста-1925» сорвали финальный матч любительского чемпионата с «Агробизнесом», который проходил на НСК «Олимпийский».

На НСК "Олимпийский" в Киеве произошли столкновения футбольных фанатов во время финального матча чемпионата Украины среди аматорских команд. В финале сошлись "Металлист-1925" (Харьков) и "Агробизнес" (Волочиск, Хмельницкая область).

На 75-й минуте, при счете 4:0 в пользу «Агробизнеса» болельщики «Металлиста-1925» начали жечь фаеры и выпрыгивать на беговые дорожки стадиона.

В концовке игры фанаты выбежали на поле, а затем устроили драку с фанатами «Агробизнеса». Позже они направились к центральным трибунам, где тоже началась потасовка.

Матч был остановлен, позже «Агробизнес» наградили золотыми медалями любительского чемпионата.

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что теперь «Металлист-1925» могут не допустить во вторую лигу.

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