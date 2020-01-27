Харьковские медики спасли мужчину от клинической смерти

27 января 2020 г. 9:25
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Бригаду скорой помощи вызвали вчера, 26 января, к гаражному кооперативу, где произошел пожар. Как сообщили в Харьковском областном центре экстренной медицины, бригада прибыла через 5 мин и обнаружила на месте проиисшествия двух пострадавших - 52-летнего мужчину и 26-летнюю женщину.

Мужчина находился в состоянии клинической смерти, наступившей вследствие реакции на стресс. Экипаж полиции начал делать мужчине сердечно-легочную реанимацию, а медики продолжили ее. После трех дефибриляций сердечную деятельность удалось восстановить. Мужчину доставили в клиническую больницу №8. Женщине была оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия.

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