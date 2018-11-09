Харьковский исполком заминировали

09 ноября 2018 г. 18:20
Автор: Алина Курлович
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Информация о заминировании здания горисполкома, по улице Квитка-Основьяненко 7, появилась в десять часов утра. Из помещений сразу эвакуировали более двухсот человек. На место срочно выехали кинологи, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Правоохранители проверили почти 500 квадратных метров здания. 

Юрий Сидоренко, директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью горсовета: 

Приехали пожарные, приехали правоохранители с пожарными, искали, перекрыли даже улицу Квитки-Основьяненко. И около двух часов длилось всё это мероприятие, ничего не нашли, составили акт и пустили всех на работу.

Эта информация внесена в журнал единого учета Шевченковского отдела полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лицо, сообщившее о заминировании. Если неизвестного найдут, ему грозит наказание по 259 статье Уголовного кодекса Украины - "Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями" - наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.  

Видео: 

Харьковский исполком заминировали - 09.11.2018

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