Харьковского патрульного подозревают в вооружённом хулиганстве

13 января 2018 г. 11:23
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11 января около 19:30 патрульные получили сообщение о хулиганстве на проспекте Индустриальном.

Как рассказали в пресс-службы патрульной полиции, в магазине на месте вызова правоохранители обнаружили мужчину, который, по словам очевидцев, угрожал окружающим пистолетом. Для установления всех обстоятельств полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

В установлении личности мужчины выяснилось, что он является сотрудником Управления патрульной полиции в Харьковской области.

В отношении него начато служебное расследование.

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