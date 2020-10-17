Хотел воспитывать внука самостоятельно: на Харьковщине свекр убил бывшую невестку

В Балаклейский отдел полиции поступило сообщение от девушки, которая рассказала, что ее 37-летняя знакомая 13 октября пошла на встречу со свекром и до настоящего времени не вернулась. В тот же день полицейские объявили женщину в розыск.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, с целью выяснения всех обстоятельств и установления места нахождения разыскиваемой, работники полиции обследовали прилегающую территорию в поисках вещественных доказательств, опросили возможных свидетелей и очевидцев, также задействовали оперативные возможности. В итоге правоохранители разоблачили в причастности к исчезновению женщины 58-летнего жителя пгт Андреевка.

Как выяснилось, женщина была убита 13 октября. Злоумышленник обманом пригласил бывшую родственницу к своему автомобилю и лишил ее жизни, нанеся несколько проникающих ранений, от которых женщина скончалась на месте. С целью сокрытия уголовного преступления тело закопал.

Свои действия задержанный объяснил ненавистью к женщине. Ранее он уговаривал ее отказаться от воспитания 8-летнего сына, поскольку очень любил внука. Мужчина хотел забрать его и воспитывать самостоятельно.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Следователи направили в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.