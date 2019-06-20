Из аэропорта, вокзала и станции метро в Харькове эвакуируют людей

Полицейские Харькова проверяют информацию о заминировании еще 4 объектов, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о заминировании аэропорта, железнодорожного вокзала, одной из станций метрополитена и заведения на улице Благовещенской поступило в полицию 20 июня.

По данным полиции, взрывчатку ищут на станции метро "Исторический музей".

В пресс-службе Харьковского метрополитена сообщили. что данная станция закрыта для обслуживания пассажиров.

Следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления выехали по адресам.

Проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.