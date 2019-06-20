Из аэропорта, вокзала и станции метро в Харькове эвакуируют людей

20 июня 2019 г. 20:48
16 просмотров

Полицейские Харькова проверяют информацию о заминировании еще 4 объектов, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о заминировании аэропорта, железнодорожного вокзала, одной из станций метрополитена и заведения на улице Благовещенской поступило в полицию 20 июня.

По данным полиции, взрывчатку ищут на станции метро "Исторический музей".

В пресс-службе Харьковского метрополитена сообщили. что данная станция закрыта для обслуживания пассажиров.

Следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления выехали по адресам. 

Проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.