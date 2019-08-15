 

Из горящей многоэтажки спасли мужчину и эвакуировали 4 человек

15 августа 2019 г. 16:56
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15 августа в 10:51 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на  пр-те  Дзюбы, 4 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что в квартире на четвертом этаже горят домашние вещи на площади около 15 кв.м.

Пожарные спасли одного человека, еще 4 человек эвакуировали.

Во время пожара пострадал сын хозяйки квартиры, мужчина 1991 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался.

В 11:38 пожар спасатели локализовали, а в 11:53 полностью ликвидировали. Причину его  возникновения и ущерб устанавливают.

 

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