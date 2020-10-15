"Из невозможного сделали возможное" Ярославский презентовал проект по производству трамваев

Группа DCH Александра Ярославского начинает разрабатывать масштабный проект по производству современных трамваев на базе "Экополис ХТЗ".

Андрей Коваль, директор "Харьковского тракторного завода"

Мы должны сам проект адаптировать наши реалии, под наше качество колейных путей. Это будет практически единственное в Харькове современное крупнокузовное производство, на базе которого можно будет адаптировать и прочие продукты. Это вагоны метро, ​​электробасы

Этот сейчас пустой цех, говорят в "Экополис ХТЗ", за год невозможно будет узнать. Он станет ярким примером современного производства - здесь будет проходить сборка, сварка, покраска и испытания низкопольных комфортных трамваев.

Генеральный инвестор Александр Ярославский планирует вложить в производство пять с половиной миллионов евро.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH

Горожане доверяют, они уже видели реализованый проект Евро-2012. Когда мы взялись и из невозможного сделали возможное. Евро закончилось в 12-м году, 100 лет люди будут пользоваться аэропортом, гостиницами, дорогами. Также, поверьте мне, чтоб ни у кого не было сомнений, что с городом мы это производство освоим. Есть пример успешного проекта

Выпуск первых харьковских трамваев запланирован через полтора года. Начинать производство будут с 50 вагонов в год.