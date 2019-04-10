Из-за короткого замыкания загорелся автомобиль внутри гаража

10 апреля 2019 г. 10:50
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9 апреля в 14:21 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домохозяйства, расположенного на ул. Суворова, 25а в селе Перекоп Валковского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей во дворе домовладения горел гараж на всей своей площади в 50 кв.м., а также легковушка ВАЗ 2111, которая находилась внутри него.

Огонь грозил перекинуться на жилой дом, который был пристроен рядом.

В 14:58 пожарные локализовали огонь, но окончательно ликвидировать пожар им удалось только в 17:03.

Жилой дом и имущество спасатели уберегли от огня.

По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электропроводки в автомобиле.

 

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