Из-за короткого замыкания загорелся автомобиль внутри гаража

9 апреля в 14:21 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домохозяйства, расположенного на ул. Суворова, 25а в селе Перекоп Валковского района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей во дворе домовладения горел гараж на всей своей площади в 50 кв.м., а также легковушка ВАЗ 2111, которая находилась внутри него.
Огонь грозил перекинуться на жилой дом, который был пристроен рядом.
В 14:58 пожарные локализовали огонь, но окончательно ликвидировать пожар им удалось только в 17:03.
Жилой дом и имущество спасатели уберегли от огня.
По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электропроводки в автомобиле.