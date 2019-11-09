Во время пожара из-за неисправной печи в частном доме погиб мужчина

В Волчанском районе нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления привело к пожару, во время которого погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 8 ноября в 17:47 спасателям поступил вызов на пожар в частном доме в селе Лиман, на ул. Ивановской, 34.

Пожар заметила жительница дома, когда пришла домой. Вместе с соседом она вызвала спасателей и «скорую».

Из задымленного помещения женщина вытащила своего 33-летнего сына. Мужчина успел получить отравление угарным газом. Пострадавшего госпитализировали в Волчанскую центральную районную больницу.

На момент прибытия пожарных стало известно, что горит деревянная стена дома, в упор к которой примыкала каменная печь.

Открытого пламени не наблюдалось, происходило только тление на площади около 1 кв.м с выделением большого количества дыма.

При обследовании задымленных помещений в одном из них спасатели обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины - хозяина дома.

В 18:30 ЧП спасатели локализовали и в 18:45 - ликвидировали.

По предварительной версии ГСЧС, именно нарушение правил пожарной безопасности при устройстве этой печи и повлекло возгорание.