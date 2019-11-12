Из-за оскорблений в адрес "Шахтера" болельщиков разыскивает полиция

12 ноября 2019 г. 12:41
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, 10 ноября в ходе игры на стадионе «Металлист» около 20 болельщиков футбольного клуба «Динамо» выкрикивали непристойные лозунги в адрес игроков «Шахтера».

На 75 минуте футбольный матч был остановлен.

11 ноября следователем Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности.

Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению.

Ход этой работы находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области.

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